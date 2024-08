Afghanistan: 1,4 Millionen Mädchen bleibt Schule verboten

Die Taliban haben die Rechte von Mädchen und Frauen in Afghanistan stark eingeschränkt.

Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban vor drei Jahren sind einem Unesco-Bericht zufolge mindestens 1,4 Millionen Mädchen in Afghanistan vom Schulverbot ab der siebten Klasse betroffen. Dies seien rund 300.000 mehr Mädchen als bei der Zählung im April 2023, teilte die UN -Organisation mit.

"Die internationale Gemeinschaft muss sich weiterhin mit aller Kraft für die bedingungslose Wiedereröffnung von Schulen und Universitäten für afghanische Mädchen und Frauen einsetzen", so Azoulay.

Frauen in Afghanistan haben unter der Herrschaft der Taliban kaum noch Rechte. Protestieren sie dagegen, drohen Verhaftung und Folter. Viele sehen als einzigen Ausweg die Flucht.

In der Vergangenheit hatten die Taliban angekündigt, Bildung für ältere Mädchen lediglich aussetzen zu wollen, bis nicht näher genannte Bedingungen dafür geschaffen seien. Die öffentlichen Aussagen vereinzelter hochrangiger Taliban für die Bildung von Frauen machten vor einiger Zeit Hoffnung. Doch bislang wurde nichts in diese Richtung unternommen.

In nur drei Jahren haben die De-facto-Behörden zwei Jahrzehnte stetiger Fortschritte im Bildungsbereich in Afghanistan fast zunichte gemacht und die Zukunft einer ganzen Generation ist nun gefährdet.

Entwicklung des Landes langfristig gefährdet

Ein weiteres Problem sei das von den Taliban auferlegte Unterrichtsverbot für Lehrerinnen an Jungenschulen. Dieses verschärfe den ohnehin bestehenden Lehrermangel.

Seit 2021 sei außerdem die Anzahl der an Universitäten eingeschriebenen Studenten um 53 Prozent zurückgegangen, schreibt Unesco. Der Mangel an Hochschulabsolventen werde die Entwicklungsprobleme in dem Land mit rund 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern weiter verschärfen.