Warum eine Spülmaschine von Bosch kaufen, wenn die aus China weniger als die Hälfte kostet? So denkt die in Afrika rasant wachsende Mittelschicht. Und trifft sich am Wochenende zum Shoppen etwa im "China Square", einem riesigen Einkaufszentrum, wo es von der Unterhose bis zur Weihnachtskugel alles gibt - importiert aus Fernost. Seine Eröffnung in Kenia hat die Kette groß gefeiert, engagierte lokal erfolgreiche Influencer, um sie auf Social Media zu promoten. Mit Erfolg.