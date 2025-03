Afrikas größtes Wassertransfer-Programm

Das Wasser in Mathshepang Rakuanes Dorf kommt aus dem gigantischen Katse-Damm: 185 Meter hoch, die Dammwand an manchen Stellen 60 Meter dick, fast 2 Milliarden Kubikmeter Fassungsvermögen. Er ist Teil des Lesotho Highlands Water Projects (LHWP), das langfristig die Versorgung von Südafrikas Metropole Johannesburg und dem Umland gewährleisten soll. Das Wasser wird aus dem Damm in eine Reihe von Tunneln geleitet, durch die es in das Vaal-Flusssystem in Südafrika fließt. Es handelt sich um Afrikas größtes Wassertransfer-Programm.

Wasser in Lesotho: "Weißes Gold"

Katse war der erste Damm des LHWP, ein zweiter wurde 2003 eröffnet. Ein dritter soll 2029 in Betrieb genommen werden, insgesamt sind fünf Dämme geplant. Trotz der Entwicklung gibt es große Unzufriedenheit bei den Menschen, räumt der Minister für natürliche Ressourcen, Mohlomi Moleko, ein. "Natürlich müssen wir uns um die kommunale Entschädigung kümmern, und das findet auch statt. Viele Menschen im Umland haben durch das Projekt einen Job. Wir schulen sie und fördern die Gemeinden. Wir tun viel", so der Minister.

Ohne Lesotho sitzt Johannesburg auf dem Trockenen

Dort, wo das lesothische Wasser gebraucht wird und hinfließt, ist es viel zu oft viel zu trocken. Johannesburg ist die größte Stadt der Welt, die nicht an einer Wasserquelle gebaut wurde, und wird immer durstiger. In der Stadt wie auch im ganzen Land herrscht seit Jahren Wassernotstand - die Wasserinfrastruktur ist in einem miserablen Zustand, die Hälfte des Landes hat kein sauberes Trinkwasser. Ein großer Teil des Wassers geht durch Lecks in Rohren verloren, oftmals fließen hunderttausende Liter einfach auf die Straße.

Marode Wasserinfrastruktur

Rohrbrüche und punktuelle Bauarbeiten, die kaum etwas grundlegend verändern, legen die Wasserversorgung in ganzen Stadtvierteln Johannesburgs lahm. Wasserexperten raten dringend zu einer langfristigen Lösung: "Ein Teil des Problems besteht darin, dass die Gemeinden das Wasser ständig an- und wieder abstellen. Dadurch kommt es zu mehr Rohrbrüchen, die man schnell reparieren muss und dann repariert man sie nicht so gut, wie man sollte", so Mike Muller, Gastprofessor für Wassersicherheit an der Universität Witswatersrand in Johannesburg.