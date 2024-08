Ukraine-Krieg: Feuer im Kühlturm von AKW Saporischschja

In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist am Abend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. "Infolge eines Beschusses der Stadt Enerhodar durch die ukrainischen Streitkräfte ist ein Feuer in einem Kühlsystem ausgebrochen", schrieb der von Moskau eingesetzte Statthalter der Region, Jewgeni Balizki, im Onlinedienst Telegram.