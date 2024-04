Gaza: Israel zieht Soldaten aus Al-Schifa-Krankenhaus ab

Die israelische Armee hat ihren zwei Wochen währenden Einsatz gegen das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt beendet. Die Einsatzkräfte hätten sich aus dem Gebäudekomplex zurückgezogen, gab die israelische Armee-Führung am Montag bekannt.

Laut israelischen Angaben sind mehr als 200 bewaffnete palästinensische Kämpfer in dem Krankenhaus getötet und große Vorräte an Waffen, Sprengstoffen und Bargeld entdeckt worden.

Klinikkomplex laut Hamas zu großen Teilen zerstört

Auch das von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen erklärte, Israel habe Panzer und Fahrzeuge abgezogen. Es gebe sehr große Sachschäden in dem Klinikkomplex und den umgebenden Gebäuden. Einer von mehreren Anwohnern, die nach dem Abzug zu den Klinikgebäuden zurückkehrten, sprach von massiver "Zerstörung".

Es seien Dutzende Leichen im und am Al-Schifa-Krankenhaus gefunden worden, berichtete das Hamas-kontrollierte Gesundheitsministerium. Ein Sprecher des zivilen Notfalldienstes sagte, die israelischen Streitkräfte hätten zwei Menschen hingerichtet.

Deren Leichen seien in Handschellen auf dem Gelände gefunden worden. Die Vorwürfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme der Nachrichtenagentur Reuters.

Israel: Einsatz "unter Vermeidung von Schaden für Zivilisten"

In den sozialen Medien verbreitetes Filmmaterial - das noch nicht verifiziert werden konnte - zeigte Leichen auf dem Boden rund um die Ruinen des zerstörten Krankenhausgebäudes, von dem viele Außenwände fehlten. Israel betonte, der Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus habe "unter Vermeidung von Schaden für Zivilisten, Patienten und medizinische Teams" stattgefunden.

Die israelische Armee hatte am 18. März einen Großeinsatz im Al-Schifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gestartet, der größten Klinik des Küstengebiets. Der Einsatz richtete sich nach israelischen Angaben gegen ranghohe Hamas-Mitglieder in dem Komplex in der Stadt Gaza.