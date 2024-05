Tourismus in Albanien: Überlebt das Land seinen Hype?

Albanien erwartet eine weitere Rekordsaison. Rund 30 Prozent mehr Touristen kamen 2023, in diesem Jahr soll es so weiter gehen. Das Land ist mittlerweile Europas bekanntester Geheimtipp: noch nicht so teuer und abgebrüht, so heißt es, hier treffe man auf Ursprüngliches und ehrliche Gastfreundschaft.