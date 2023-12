Alexej Nawalny: Aufenthalt von Kremlkritiker unklar

Zu neun Jahren wurde er bereits verurteilt, seit drei Jahren ist er inhaftiert - im August ist Kremlgegner Alexej Nawalny zu 19 weiteren Jahren strenger Lagerhaft verurteilt worden. 04.08.2023 | 2:37 min

Nawalny hätte am Montag per Videoschaltung vor Gericht erscheinen sollen. Dies sei jedoch nicht passiert, sagte Jarmysch. Nawalny leistet eine 19-jährige Haftstrafe ab , zu der er unter Vorwürfen des Extremismus verurteilt worden war.

Sprecherin: Anwälte durften Nawalny zuletzt nicht besuchen

Es ist bereits der sechste Tag, an dem wir nicht wissen, wo Alexej ist und was mit ihm passiert ist.

Drei Tage in Folge hätten Nawalnys Anwälte in der vergangenen Woche in der Strafkolonie darauf gewartet, eine Erlaubnis für einen Besuch zu erhalten, seien jedoch abgewiesen worden. Briefe an den Politiker seien nicht zugestellt worden.