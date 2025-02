Nawalnys Todestag: Was vom mächtigsten Gegner Putins bleibt

Der prominente Kremlkritiker flog am 17. Januar 2021 zurück nach Russland - wenige Monate nachdem er am Flughafen von Tomsk vergiftet und anschließend in der Berliner Charité behandelt wurde. Schon bei der Einreise wurde er festgenommen, anschließend zu jahrelanger Haft verurteilt. Am 16. Februar 2024 starb er - unter noch immer nicht vollends geklärten Umständen - im Straflager "Polarwolf".