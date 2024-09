Wahlkommission in Algerien: Präsident Tebboune klarer Sieger

Amtsinhaber Abdelmadjid Tebboune hat die Präsidentschaftswahl in Algerien laut offiziellem Ergebnis klar gewonnen. Der 78-Jährige habe knapp 95 Prozent der Stimmen erhalten, teilte am Sonntag die Wahlkommission in Algier mit. Tebboune war bei der Wahl offiziell als unabhängiger Kandidat angetreten, er wurde aber von vier großen politischen Gruppierungen unterstützt.