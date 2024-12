Amnesty wirft Israel "Völkermord" vor

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Israel Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. Israel habe absichtlich tödliche Angriffe verübt und die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern verhindert, hieß es in einem Bericht, den die Organisation am Donnerstag veröffentlichte.