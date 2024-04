Ziele in Russland: Ukrainischer Schlag aus großer Distanz

Einen weiteren Treffer erlitt eine Industrieanlage in Alabuga, in der Russland seine eigenen Versionen der iranischen Schahhed-Drohnen namens Geran herstellt. Die russischen Versionen haben bessere Triebwerke, eine größere Reichweite und machen weniger Lärm. Aufgrund ihres Verbundwerkstoff-Flugkörpers sind sie von älteren Radarsystemen schwerer zu erfassen. Die Anlage in Alabuga ist die einzige, in der Russland die Geran-Drohnen herstellen kann.