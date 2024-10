Ex-Häftling Piwowarow: Wie ist es in russischer Haft?

Es ist ein autoritäres Land, in dem es keine grundlegenden Menschenrechte gibt. Was wir jetzt sehen, ist das völlige Fehlen von Gesetzen und das Fehlen einer Zukunft für die Menschen. Natürlich sind die Probleme, die in Russland bestehen, nicht mit dem zu vergleichen, was in der Ukraine geschieht. Dort gibt es Bombardements, Blut und Mord. In Russland gibt es so etwas noch nicht. Aber wir sehen, dass die Gesellschaft in Russland ohnmächtig ist.