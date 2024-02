Israel: Nicht alle Geisel-Angehörigen wollen Deal mit Hamas

Unterdessen wollen einige andere Angehörige der in den Medienberichten zufolge vor dem Internationalen Strafgerichtshof Anklage gegen die Anführer der Hamas erheben. Wie die israelische Nachrichtenseite "Ynet" und die "Jerusalem Post" am Samstagabend berichteten, will eine Delegation des Forums der Geiselfamilien zu diesem Zweck am Mittwoch zum Sitz des Strafgerichtshofs nach Den Haag reisen.