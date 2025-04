Israel: Hamas-Zentrale in Klinik angegriffen

Israels Militär und Augenzeugen: Klinik kurz vorher gewarnt

Zwei israelische Raketen hätten ein Gebäude des Krankenhauses in Gaza-Stadt getroffen, teilten Mediziner am Sonntag mit. Dabei seien unter anderem die Notaufnahme zerstört und weitere Teile der Klinik beschädigt worden.

Die israelische Armee habe vor dem Angriff Schritte unternommen, um Zivilisten zu schonen und Schäden an der Klinik möglichst gering zu halten, hieß es in der Erklärung des Militärs. So habe es vorab unter anderem eine Warnung gegeben. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand.