Israels Militär greift Huthi im Jemen nach Flughafen-Attacke an

Israels Verteidigungsminister drohte Huthi nach Angriff

Der Huthi-nahe TV-Sender Al-Masirah berichtete von Angriffen der USA und Israel auf den Hafen in Hudaida. Die zudem angegriffene Zementfabrik liegt etwa 50 Kilometer östlich von Hudaida in der Stadt Badschil. Augenzeugen in Badschil berichteten der Deutschen Presse-Agentur (dpa), heftige Explosionen hätten die Stadt erschüttert. Über der Fabrik seien Rauch und Flammen aufgestiegen. Krankenwagen seien in Richtung der Fabrik gerast. Es werde vermutet, dass es dort Opfer gebe.