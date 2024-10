Bewaffnete Angreifer haben an einer Straßenbahnhaltestelle in Tel Aviv mindestens sechs Menschen getötet, mehrere sollen verletzt sein. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten zwei Personen, eine davon mit einem Sturmgewehr bewaffnet, die auf Menschen schossen. Der Ort des Angriffs war der Stadtteil Jaffa in Tel Aviv. Laut israelischen Sicherheitsbehörden wurden beide Angreifer "ausgeschaltet".