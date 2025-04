Trump: Angriff auf Sumy "schreckliche Sache"

Nach dem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mindestens 34 Toten reißt der Sturm der Empörung nicht ab. US-Präsident Donald Trump sprach am Sonntag von "einer schrecklichen Sache". Das sagte Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

USA üben Kritik - erwähnen Russland aber nicht wörtlich

Selenskyj fordert Trump zu Ukraine-Besuch auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lud indes Trump zu einem Besuch in die Ukraine ein, damit er sich vor Ort ein Bild machen könne. "Wir möchten, dass Sie kommen und sich das ansehen", sagte Selenskyj in einem im US-Sender CBS ausgestrahlten Interview an den US-Präsidenten gerichtet.

Bei einem Besuch in der Ukraine würde Trump verstehen, "was Putin getan hat".

Guterres zeigt sich bestürzt

"Die Menschen sind schockiert", sagt Henner Hebestreit in Kiew zum russischen Raketenangriff in Sumy. Von Donald Trump gab es zunächst nur Schweigen,berichtete Claudia Bates am Sonntag in Washington.

13.04.2025 | 2:24 min