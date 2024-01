Militärexperte Lange: Nicht auf Einsicht Putins hoffen

Das sei keine Überraschung, sagt Nico Lange. Russland versuche, ukrainische Infrastruktur zu zerstören, wie schon im vergangenen Winter - in diesem Jahr allerdings später als im vergangenen. Lange glaubt, dass man so möglichst viel Zerstörung vor den kältesten Tagen im Jahr anrichten wolle. Weil die ukrainische Luftverteidigung in diesem Jahr besser aufgestellt sei, brauche man deshalb auch mehr Geschosse, um "durchzukommen".