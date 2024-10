Getötete Ukraine-Soldaten in Murnau: Anklage gegen Russen

Der 57-Jährige soll die beiden 23 und 36 Jahre alten Männer, die nach Kriegsverletzungen in der Unfallklinik Murnau operiert worden waren, im April dieses Jahres in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet haben. Er lebt seit Anfang der 1990er Jahre in Deutschland und war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Vorausgegangen sein soll ein Streit der Männer, die sich flüchtig kannten, über die Situation in der Ukraine.