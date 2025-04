Antipersonenminen: Nato-Staaten setzen auf geächtete Waffen

Denn mit Antipersonenminen könnte eine in weiten Teilen der Welt verbotene Waffenart ein Comeback erleben - in Europa, direkt vor unserer Haustür. Am Dienstag kündigte Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo den Ausstieg seines Landes aus dem internationalen Verbotsvertrag gegen Antipersonenminen, dem sogenannten Ottawa-Abkommen , an. Mitte März hatten Polen und die baltischen Staaten bereits solche Schritte verkündet. Hintergrund ist die Bedrohung aus Russland