Jüdische Studierende: Leben im Ausnahmezustand

Mehrere Antisemitismus-Experten blicken zum Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs auf Israel sorgenvoll auf die Entwicklung in Deutschland. So fordert die Jüdische Studierendenunion Deutschlands ein entschlosseneres Vorgehen im Kampf gegen Judenfeindlichkeit an Hochschulen. Präsidentin Hanna Veiler sagte der Funke Mediengruppe: