BKA warnt vor antisemitischen Aktionen

Die Polizei hat den Schutz für jüdische Einrichtungen in Deutschland erhöht. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit Gewaltpotential zwischen Hamas und pro-Palästinensern. 13.10.2023 | 2:05 min

Das BKA habe erst am Mittwoch in einer Konferenz mit den Bundesländern über das aktuelle Lagebild gesprochen. "Die Länder lassen sie jetzt in ganz Deutschland auf einem erhöhten Niveau laufen", so Münch zu den Sicherheitsmaßnahmen.