Die USA haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums derzeit rund 900 Soldaten in Syrien stationiert, um gegen die Terrormiliz IS in der Region vorzugehen. Laut Präsident Joe Biden sollen die Truppen auch nach dem Sturz von Baschar al-Assad vorerst in Syrien bleiben. Im Irak unterhalten die USA ebenfalls Stützpunkte im Rahmen einer internationalen Militärkoalition, planen jedoch, ihre Präsenz dort schrittweise zu reduzieren.