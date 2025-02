Großbritannien: Apple entfernt Datenschutz-Tool

Apple bedauert Entscheidung zum Datenschutz in Großbritannien, pocht aber auf das Prinzip: "Keine Hintertür für unsere Produkte"

Lücken in seinem Sicherheitssystem zuzulassen, ist für Apple ein Tabu. Um Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Daten zu bekommen, wäre eine "Hintertür" nötig - also ein technischer Mechanismus, der die Verschlüsselung umgeht. Doch sobald eine solche existiert, sei es nur eine Frage der Zeit, bis auch böswillige Akteure einen Weg in Apples Systeme finden, argumentiert der Konzern laut einem Bericht der BBC.