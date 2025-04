Argentinien: Generalstreik legt das Land lahm

Leere Straßen, Bahnhöfe und Flughäfen: In Argentinien hat am Donnerstag der dritte Generalstreik gegen die Sozial- und Wirtschaftspolitik der aktuellen Regierung unter Javier Milei stattgefunden. Bereits am Vortag demonstrierten Tausende Menschen in verschiedenen Städten des Landes gegen zu geringe Renten und steigende Preise.