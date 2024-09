Argentinien fordert internationalen Haftbefehl gegen Maduro

Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl am 28. Juli könnten Handlungen der venezolanischen Regierung Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, teilte das argentinische Außenministerium mit. Argentinien wolle am Montag mit einem offiziellen Vorstoß in Den Haag den Haftbefehl gegen Maduro und weitere Mitglieder seiner Regierung erwirken.