Die Armenpriester haben gerufen und mehr als 4.000 Bedürftige sind gekommen: Vor dem Kongressgebäude in der argentinischen Hauptstadt versammeln sich nun seit acht Jahren jedes Jahr um Weihnachten Arme, Bedürftige und Obdachlose. Eine Aktion der an der linken Befreiungstheologie orientierten katholischen Geistlichen in Buenos Aires.