Massa gegen Milei: Argentinien wählt neuen Präsidenten

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Argentinien tritt Wirtschaftsminister Massa gegen den ultraliberalen Populisten Milei an. Es wird ein knappes Rennen erwartet. 19.11.2023

Bei der Stichwahl am Sonntag tritt zum einen Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten an. Er lag im ersten Wahlgang überraschend ein paar Prozentpunkte vorn. "Wir entscheiden darüber, in welchem Land wir in den kommenden Jahren leben werden", sagte Sergio Massa nach seiner Stimmabgabe am Sonntag - wohl auch mit Blick auf seinen Gegner, dem libertären Populisten Javier Milei. In den jüngsten Umfragen lagen die beiden fast gleichauf.