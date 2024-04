Abtreibungsverbot: Unterhaus von Arizona für Aufhebung

Das Repräsentantenhaus des Bundesstaates stimmte am Mittwoch mit 32 zu 29 Stimmen für die Aufhebung des Gesetzes aus der Zeit des US-Bürgerkrieges. Der Gesetzentwurf geht nun an den Senat Arizonas. Sollte dieser ebenfalls für die Aufhebung stimmen, wären in dem US-Staat Abtreibungen bis zur 15. Schwangerschaftswoche erlaubt.