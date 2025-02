Ukraine-Krieg: Wie Kiew seine Armee-Probleme beheben will

In der Ukraine rücken Putins Truppen systematisch vor. Gleichzeitig knüpft Trump weitere US-Militärhilfen an Rohstofflieferungen aus der Ukraine. Die Analyse bei ZDFheute live.

Ukrainische Armee: Kritik an fehlender Führungsebene

1. Fehlende Koordinierung der ukrainischen Kampfeinheiten

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Die effektive Koordinierung der Arbeit von so vielen verschiedenen Verbänden überstieg eindeutig die Kapazitäten der operativen Kommandos. Es kam häufig vor, dass selbst zwischen nebeneinander kämpfenden Brigaden keine ordnungsgemäße Koordinierung stattfand, da das übergeordnete Kommando nicht in der Lage war, in Echtzeit eine angemessene Führung durchzuführen.

2. Mangel an Ausrüstung für Kampfunterstützung

Außerdem fehlte es den meisten Brigaden an angemessener Kampfunterstützung und an Unterstützungselementen wie Aufklärung, fähigen Drohneneinheiten, Technik oder Logistik. Selbst, wenn eine gut ausgerüstete Brigade über einige Bagger oder andere Pioniermaschinen verfügt (was bei den meisten nicht der Fall ist), fehlt es ihr an der entsprechenden Spezialausrüstung, die für die Vorbereitung sekundärer Verteidigungslinien erforderlich ist.