Aserbaidschan: Diese Rolle spielt Russland in Bergkarabach

"Es ist sicherlich die Türkei",so Röthig. Präsident Recep Tayyip Erdogan haben sich am Dienstag deutlich an die Seite Aserbaidschans gestellt. Röthig sieht Ambitionen der Türkei eine stärkere Rolle in der Region zu spielen. Auch der Iran , der im Süden an Aserbaidschan und an Armenien grenzt, könnte eine Rolle spielen.