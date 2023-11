Baku startet Militäreinsatz zur Rückholung von Bergkarabach

Aserbaidschans Streitkräfte haben nun nach langem Konflikt die vorwiegend von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach angegriffen. 19.09.2023 | 1:37 min

Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben am Dienstag mit "Anti-Terroreinsätzen" in der Region Bergkarabach begonnen. Die Einsätze richteten sich gegen armenische Militärstellungen, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit. Die Türkei und Russland seien über das Vorgehen informiert worden.

"Antiterroroperation" gegen armenische Kräfte

Das Verteidigungsministerium in Baku sprach zur Begründung von einer "Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung" in der Region.

Behörden in Bergkarabach: Stepanakart unter Beschuss

Völkerrechtlich Aserbaidschan, mehrheitlich von Armeniern bewohnt

In kürzeren Militäraktionen danach besetzte Baku auch etwa 150 Quadratkilometer armenisches Staatsgebiet. Das Außenministerium von Armenien verlangte in der vergangenen Woche, dass Aserbaidschan diese Gebiete räume. Baku erwiderte, dass Armenien immer noch acht aserbaidschanische Dörfer besetzt halte.

Baku blockiert seit Monaten die Verbindung der etwa 120.000 Karabach-Armenier nach Armenien. In dem Gebiet fehlt es an Lebensmitteln und Medikamenten. Aserbaidschan wird in dem Konflikt von der Türkei unterstützt, während Russland als traditionelle Schutzmacht Armeniens an Einfluss verliert.