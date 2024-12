Warum Assads Sturz Russland Einfluss in Afrika schwächt

Es zeigt, dass Russland diesmal, anders als 2015, nicht in der Lage war, seinen Verbündeten an der Macht zu halten. Der Sturz des Assad-Regimes schränkt auch Moskaus Fähigkeit ein, im Nahen Osten und in Afrika stärker Einfluss zu nehmen. Außerdem konnte Russland mit Assad an der Macht diese Beziehung auch gegenüber Israel ausnutzen, was dazu beitrug, dass Israel der Ukraine keine nennenswerte Unterstützung zukommen lassen wollte.