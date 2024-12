Ohne Vorwarnung: Wie Assad Syrien heimlich verließ

Assads Flucht nach Moskau

Assad floh am vergangenen Sonntag per Flugzeug aus Damaskus. Laut Diplomaten flog er unter dem Radar mit ausgeschaltetem Transponder zur russischen Luftwaffenbasis Hmeimim und weiter nach Moskau. Dort warteten bereits seine Frau Asma und die Kinder. Videos in sozialen Medien zeigen Assads hastige Flucht: Gekochtes Essen auf dem Herd und persönliche Gegenstände wie Fotoalben blieben in seinem Haus zurück.