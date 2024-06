Wikileaks-Gründer: Warum Assange gerade jetzt freikommt

In der Nacht zum Mittwoch war es soweit: Julian Assange verließ ein US-Gericht auf der Pazifikinsel Saipan als freier Mann. Zuvor bekannte sich der Wikileaks-Gründer im Rahmen einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium der Verschwörung zum Geheimnisverrat schuldig. Das Urteil, fünf Jahre Haft, gilt als bereits verbüßt, weil der 52-Jährige seit April 2019 in einem Hochsicherheitsgefängnis in London einsaß.