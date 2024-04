Ukraine-Krieg: USA lieferten Rakete mit großer Reichweite

Bereits am Mittag bekräftige Bundeskanzler Olaf Scholz während einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak sein Nein zur einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Seine Entscheidung werde sich "nicht ändern" und verwies drauf, dass Deutschland in Europa auch so der größte militärische Unterstützer der Ukraine sei.