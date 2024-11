Biden und Xi: KI sollte nicht über Atomwaffen entscheiden

China ist für fast ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, die USA standen 2022 mit rund 14 Prozent an zweiter Stelle. Peking und Washington haben zuletzt stärkere Zusammenarbeit beim Thema Klima vereinbart.



Mit Trump könnten diese Anstrengungen zurückgefahren werden. Er will verstärkt Öl fördern und hat sich in seiner ersten Amtszeit vom Pariser Klimaabkommen abgewendet.