Angriff in New Orleans: USA: Auto rast in Menge, mehrere Tote

USA, Baltimore: In New Orleans sind während der Feiern zum Jahreswechsel etliche Menschen verletzt worden, auch von Toten ist die Rede.

In der Metropole New Orleans im US-Staat Louisiana ist am Mittwoch ein Auto in eine Gruppe von Menschen gerast. Mindestens zehn Menschen wurden getötet und 35 weitere verletzt, wie die Behörden der Stadt mitteilten. Betroffen ist das berühmte Ausgehviertel French Quarter.