Ex-Nato-Strategin Babst: "Schwarzer Tag" für die Ukraine

Mögliche Ukraine-Verhandlungen mit den USA seien ein strategischer Punktsieg für Putin, so Nato-Expertin Stefanie Babst. Von einem Friedensschluss sei nicht zu sprechen.

US-Präsident Donald Trump hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine gesprochen. Es solle sofort Verhandlungen geben. Der ukrainische Präsident Selenskyj sei "informiert" worden. Dies geschah nur wenige Stunden nachdem der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beim Treffen in Brüssel die Pläne seiner Regierung für die Ukraine präsentiert hatte - darunter der Ausschluss einer Nato-Mitgliedschaft und das Zurückfahren von US-Hilfen.

Was heißt das für die Ukraine , die sich seit fast drei Jahren gegen den Aggressionsangriff Russlands - tatsächlich aber schon viel länger - wehrt? Bei ZDFheute live analysiert die frühere Nato-Strategin Stefanie Babst, die heute im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sitzt, die möglichen Folgen.

Sehen Sie das komplette Interview mit der früheren Nato-Strategin oben oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Wird die Ukraine jetzt Russland ausgeliefert?

Die US-Pläne und das, was Trump aushandeln lasse, seien für den russischen Präsidenten Putin ein "absoluter, strategischer Punktsieg", sagt Babst. Es zeige, dass ein Aggressor Kriegsverbrechen begehen kann und anschließend mit einem "bilateralen Treffen" mit dem neuen US-Präsidenten "belohnt" wird.

Der neue Pentagonchef Hegseth hat bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel klargemacht, dass die USA nicht mehr bereit seien, für die Sicherheit Europas zu bezahlen.

Wie hilflos ist Europa ohne die USA?

Aber die europäische Seite sei auch kein "zahnloser Tiger", so Babst. Europa plus Kanada hätten rund 1,9 Millionen Personen in ihren Streitkräften und auch zwei nuklear-bewaffnete Verbündete gehörten dazu.