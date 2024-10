Konflikt in Nahost: Baerbock: Müssen alles für Frieden tun

Mit der Bodenoffensive Israels im Libanon und dem iranischen Raketenbeschuss auf Israel in der Folge ist der Konflikt in Nahost weiter eskaliert. Israel verbietet UN-Generalsekretär António Guterres die Einreise - wegen Forderungen zu einer Waffenruhe in der Region wurde er zur "Persona non grata" erklärt