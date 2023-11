Baerbock: Acht Geiseln der Hamas haben Bezug zu Deutschen

Außenministerin Baerbock ist nach Ägypten gereist. Viele Palästinenser versuchen dorthin zu fliehen, doch das Land will die Flüchtenden nicht aufnehmen. 14.10.2023 | 1:43 min

Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) hat nach Krisengesprächen in Ägypten eindringlich an die islamistische Hamas appelliert, alle aus Israel verschleppten Geiseln freizulassen. Der Bundesregierung seien acht Geisel-Fälle mit Bezug zu deutschen Staatsangehörigen bekannt.

Die meisten der Fälle mit Bezug zu Deutschland seien Doppelstaatler, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri in der Hauptstadt Kairo.

Man nutze alle Kanäle, "um Informationen zu bekommen, in wessen Händen die Geiseln sind und um alles dafür zu tun, dass diese unschuldigen Menschen freigelassen werden", ergänzte die Bundesaußenministerin.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es bei den von Baerbock genannten Entführungsfällen um acht separate Einzelkomplexe, hinter denen teils mehr als eine Person steckt. Eine genaue Anzahl von deutschen Verschleppten nennt das Auswärtige Amt weiterhin nicht. In den vergangenen Tagen war die Rede von einer Zahl im einstelligen Bereich.

Baerbock: Freilassung der Geiseln "Gebot der Menschlichkeit"

Bei ihrem Besuch in Israel am Freitag habe sie darüber intensiv mit den Angehörigen gesprochen, sagte Baerbock. Die Lage der Geiseln habe auch im Mittelpunkt ihrer Gespräche in Ägypten gestanden.

Die Freilassung der Geiseln "ist ein Gebot der Menschlichkeit", sagte Baerbock. Darüber sei sie sich mit ihren Gesprächspartnern einig gewesen. Sie versicherte: "Wir werden gemeinsam alle Anstrengungen dafür unternehmen, die deutschen Geiseln, aber es gibt eben doch viele andere Nationalitäten, entsprechend freilassen zu können."

Außenministerin dringt auf schnelle humanitäre Hilfe für Gaza

Angesichts einer zunehmend dramatischen Lage im Gazastreifen drang Baerbock außerdem auf schnellstmögliche humanitäre Hilfe für die rund 2,1 Millionen Menschen in dem von Israel abgeriegelten Küstengebiet.

"Den Menschen in Gaza fehlt es gerade an allem", sagte Baerbock am Samstag nach Gesprächen mit dem ägyptischen Außenminister Samih Schukri und dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, in Kairo.

Sie sei daher "nonstop" mit den Vereinten Nationen und den Partnern in Gesprächen, wie humanitäre Hilfe organisiert werden könne. Geeignet dafür sei der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen.

Baerbock: Neues Leid soll nicht Nähboden für neuen Terror werden

Baerbock betonte, für die aktuelle Lage sei einzig die Hamas verantwortlich.

Der Terror ist das Grundübel. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock

Gleichzeitig appellierte sie an Israel, beim Kampf gegen die Hamas Rücksicht auf die humanitäre Situation zu nehmen. Es müsse darauf geachtet werden, dass neues Leid nicht der Nährboden werde für neuen Terror. "Genau das ist das Kalkül der Terroristen, und dieses terroristische Kalkül darf nicht aufgehen."

Baerbock forderte: "In diesem Sinne appelliere ich an alle, ob bei uns oder in der arabischen Welt, zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden."

Der Kampf richtet sich gegen Hamas und nicht gegen die Palästinenser. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock

Die Bundesaußenministerin hatte sich in Kairo auch mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan und mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, getroffen. Details aus den Gesprächen wurden zunächst nicht bekannt. Am Nachmittag flog Baerbock zurück nach Berlin.

