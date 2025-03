Baerbock soll Vorsitzende der UN-Generalversammlung werden

Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) soll nach ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung eine Top-Position bei den Vereinten Nationen in New York erhalten.

Die Bundesregierung will die Grünen-Politikerin nach ZDF-Informationen als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung in der Sitzungsperiode 2025/26 benennen.

Anfang Juni wird über den Vorsitz abgestimmt

Mit der Amtsübernahme werde Baerbock ihr Bundestagsmandat niederlegen, hieß es weiter in den Berichten. Das Amt der Präsidentin der Vollversammlung der Vereinten Nationen ist nicht zu verwechseln mit dem Amt von UN-Generalsekretär António Guterres

Außenministerin Baerbock hatte sich in einem Statement über den Eklat im Weißen Haus geäußert. Eine "neue Zeit der Ruchlosigkeit" habe begonnen, so Baerbock.

Baerbock würde Yang ablösen

Aufgabe der Präsidentin ist die Organisation und Leitung der Sitzungen der UN-Generalversammlung. Vor der für Anfang Juni vorgesehenen Wahl will Baerbock im Mai ihr Arbeitsprogramm in New York vorstellen.