Treffen in London: Baerbock fordert gerechten Frieden

Außenministerin Annalena Baerbock appelliert an die europäische Staatengemeinschaft, in der Krise zusammenzustehen.

Auf dem Ukraine-Sondergipfel in London haben die Teilnehmer nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz deutlich versichert, die Ukraine unterstützen zu wollen. "Sie ist das angegriffene Land, Opfer der russischen Aggression", sagte Scholz (SPD) nach dem Treffen in London. "Das ist die Wahrheit, die unverändert für alle ganz klar ist." Und das bedeute natürlich auch, dass entsprechend gehandelt werden müsse. Klar sei dabei auch, "dass wir die Ukraine eben finanziell und mit militärischen Mitteln unterstützen müssen", sagte Scholz weiter.

Ganz ähnlich sieht das die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock . Im ZDF-Interview appelliert sie an den europäischen Zusammenhalt beim Thema Ukraine.

Das sagt Baerbock ...

... zur Geschlossenheit in Europa:

"Wir müssen so geeint sein, wie wir das vor drei Jahren ja schon einmal bewiesen haben", sagt Baerbock. Man habe damals eine Geschlossenheit gezeigt, mit der Putin nicht gerechnet habe. Das Gleiche gelte jetzt wieder. "Alle sehnen sich nach Frieden, zumeist die Ukrainer, aber auch wir in ganz Europa. Aber einen gerechten Frieden wird es eben nur geben, wenn es keine Täter-Opfer-Umkehr gibt", betont Baerbock. Die Ukraine müsse als souveränes, freies Land in Europa existieren, dafür müsse Europa jetzt geschlossen einstehen.