Baerbocks Mission in Australien und Ozeanien

In Baerbocks Flieger nach Neuseeland reist ein Vertreter des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung mit, das eine Forschungspartnerschaft mit dem Antarktis-Institut Neuseelands abschließen will. Es dürfte in Neuseeland aber auch um die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Am Mittwoch trat das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit dem Land in Kraft, welches vergangenen Sommer unterzeichnet wurde