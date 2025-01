Reise nach Damaskus: Baerbock trifft Syriens neue Machthaber

Unter Anspielung auf die gewalttätige Vergangenheit zahlreicher Mitglieder der Übergangsregierung sagte Baerbock: "Wir wissen, wo die HTS ideologisch herkommt, was sie in der Vergangenheit getan hat." Die EU , in deren Auftrag Baerbock und Barrot nach Damaskus reisen, sehe aber den Wunsch nach Mäßigung und Verständigung. Bei aller Skepsis dürfe man die Chance nicht verstreichen lassen, die Menschen in Syrien am Scheideweg zu unterstützen.