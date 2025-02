Baerbock zu Trumps "Diktator"-Vorwurf: "Völlig absurd"

"Die Menschen in der Ukraine mit ihrer Regierung kämpfen jeden Tag für ihre freie Demokratie", sagte die Grünen-Politikerin am Abend gegenüber ZDFheute. Sie ergänzte: "Und wir unterstützen sie dabei als Europäerinnen und Europäer auf ihrem Weg in die Europäische Union . Damit wir unsere Demokratien in Europa gemeinsam sichern."