Baerbock zu Flugabwehr: Ukraine "braucht die großen Systeme"

Jedes Land sichere zunächst die eigenen Streitkräfte, so Baerbock. In Anspielung beispielsweise auf den geplanten Friedensgipfel in der Schweiz sagt die Außenministerin, es gebe "einige Staaten, die für große Events, die in Europa anstehen, ihre Verteidigungssysteme noch brauchen". Erst dann könnten diese Staaten die Systeme der Ukraine zur Verfügung stellen.