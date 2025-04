Baerbock auf Abschiedstournee in der Ukraine

In kaum ein Land ist sie so oft gereist wie in die Ukraine , neunmal seit Kriegsbeginn, zweimal vorher, insgesamt also elf mal in drei Jahren. Kein Wunder, dass Annalena Baerbock beim Besteigen des Nachtzuges von der polnischen Grenze nach Kiew von der Schaffnerin persönlich begrüßt wird, ausgesprochen herzlich. So schön, sie wieder hier zu sehen, nicht jeder kämpft so für uns, sagt sie, der ukrainische Botschafter übersetzt.