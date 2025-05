Baerbock zu Job in UN-Vollversammlung: Will "einende Kraft" sein

Baerbock sprach in New York bei der Vorstellung ihrer Prioritäten für den neuen Job, der im September beginnen dürfte.

Baerbock: Erster Auftritt vor UN-Generalversammlung

Es war der erste Auftritt Baerbocks vor den Vertretern des Weltparlaments mit 193 Mitgliedsstaaten am East River, nachdem ihr Wechsel nach New York bekanntgeworden ist. Sie machte klar, dass die Vereinten Nationen angesichts zahlreicher bewaffneter Konflikte auf der Welt und finanziellen Drucks weiter reformiert werden müssen.

Baerbock soll Präsidentin der UN-Vollversammlung werden

Baerbock tritt ohne Gegenkandidaten für die einjährige Spitzenposition an, der in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen wird. Durch die Leitung des Gremiums, der Festlegung von Abläufen und Tagesordnungspunkten, könnte die Grünen-Politikerin allerdings Einfluss auf Entscheidungsprozesse nehmen. Dabei dürfte Baerbocks direkter Draht zu Außenministern weltweit - also den Chefs der UN-Botschafter in New York - helfen. Als Präsidentin aller Länder müsste sie sich allerdings mit allzu politischen Aussagen zurückhalten.