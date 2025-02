Baerbock zu Vance-Rede: Gemeinschaft mit USA nicht am Ende

Das Gespräch mit Annalena Baerbock hier in voller Länge.

US-Vize J.D. Vance hat mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) für viel Kritik gesorgt. Verteidigungsminister Boris Pistorius nannte dessen Aussagen "nicht akzeptabel" , Kanzler Olaf Scholz sagte: "Was hier gesagt wurde, das irritiert und das darf auch nicht einfach wegkommentiert und kleingeredet werden."

Außenministerin Annalena Baerbock ist dennoch der Meinung, dass die Sicherheitsgemeinschaft und die Wertegemeinschaft mit den USA noch nicht am Ende ist, wie sie im heute journal erklärt.

Mit Blick auf die Rede von Vance erklärt Baerbock, der US-Vizepräsident habe sich im direkten Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und ihr anders geäußert als in seiner öffentlichen Rede.

Baerbock habe vor der Rede Vance gegenüber gemeinsam mit Steinmeier deutlich gemacht, "dass über den Frieden in Europa vor allen Dingen wir Europäer entscheiden, weil es unser Frieden ist". Die Außenministerin ergänzt:

Und dann haben wir alle eine Rede erlebt, die ganz anders war als das Gespräch, was wir mit ihm hinter verschlossenen Türen hatten.

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sorgt US-Vizepräsident Vance für Aufsehen: In seiner Rede geht es kaum um Sicherheitspolitik. Stattdessen ist es eine Abrechnung mit Europa.

Trump krempelt die Sicherheitspolitik der USA radikal um. Was das für den Kreml und die Ukraine bedeutet, ordnen die ZDF-Korrespondenten Armin Coerper und Anne Brühl ein.

"Als Europäer klar und deutlich sagen, wofür wir stehen"

Deswegen sei es umso wichtiger, "dass wir als Europäer klar und deutlich sagen, wofür wir stehen, für unsere eigenen Werte, für unsere eigenen Interessen." Diese konnten in der Vergangenheit am besten mit einer starken transatlantischen Partnerschaft umgesetzt werden, argumentiert die Außenministerin.

Aber "wenn die jetzt an unterschiedlichen Stellen anders gelebt wird, müssen wir als Europäer noch stärker für unsere eigene Sicherheit und unseren eigenen Frieden einstehen." Das habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Sicherheitskonferenz auch "für Europa sehr klar und deutlich gemacht."

In seiner Rede beklagt US-Vizepräsident Vance einen Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa. Das sei viel besorgniserregender als Bedrohungen von außen, so Vance.

14.02.2025 | 18:45 min